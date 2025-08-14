8月9日（土）に放送した「ブレイクスルー」を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】“電子レンジ”でレアメタル獲得！マイクロ波でニッポンを資源大国に!?電子レンジに使われる「マイクロ波」を巧みに操る開拓者・マイクロ波化学の吉野巌社長は、独自のノウハウで白いダイヤともいわれる「リチウム」の抽出に挑んでい