◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間13日に、準々決勝が2試合行われました。準々決勝から各グループの1位通過が登場。B組1位のイラン(同ランク28位)がD組2位の台湾(同ランク73位)と対戦。第3Qまで台湾が12点リードしていましたが、最終Qでイランが意地を見せ、残り42秒で逆転に成功。78-75でイランが勝利しました。もうひとつの準々決勝で