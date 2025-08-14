14日朝早く、茨城県沖を震源とする最大震度4の地震がありました。県内では南佐久郡・南牧村で震度2、佐久市や茅野市などで震度1を観測しています。気象庁によりますと14日午前4時13分ごろ茨城県沖を震源とする地震があり、茨城県・笠間市で最大震度4を観測しました。震源の深さは50キロ地震の規模を示すマグニチュードは「5.1」と推定されています。この地震で県内では南佐久郡・南牧村で震度2を観測したほか、茅野市・佐久