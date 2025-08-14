大谷がエンゼルス戦に登板した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月13日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で、相手先発のカイル・ヘンドリックスの甘めに入ったチェンジアップを捉えて右翼への三塁打で出塁した。【動画】23年WBCの再戦！大谷がトラウトと対決直球勝負の後、最後は…続くムーキー・ベッツの左前適時打で先制のホームを踏んだ大谷。この三塁打をきっかけにこ