◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が日本時間14日、古巣エンゼルスと“二刀流”で初対戦。2023年のWBC決勝で生まれて以来となるトラウト選手との再戦も見られました。初回、先頭で打席に向かった大谷選手の3塁打もあり3点を先制したドジャース。大谷選手は続いて初回のマウンドに向かうと、ザカリー・ネト選手を空振り三振、ノーラン・シャヌエル選手をセカンドゴロに打ち