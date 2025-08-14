大阪城公園の堀で、大量の魚の死骸が浮いているのが見つかり、回収作業が行われています。大阪城公園を管理する大阪城パークセンターによりますと、８月１３日午前９時ごろ、来園者から連絡があり職員が確認したところ、大阪城公園の東外堀でコイなど大量の魚が死んでいたということです。大阪府の生物多様性センターによりますと、夏場は水温が高くなり水中の酸素量が少なくなるなどして魚が酸欠状態になることがあるという