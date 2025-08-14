俳優板垣李光人（23）が14日、東京・六本木で、出演中のテレビ朝日系木曜ドラマ「しあわせな結婚」のポッドキャスト公開収録に、主演の阿部サダヲとヒロインの松たか子と共に登壇した。同作は、夫婦の愛を問う「マリッジ・サスペンス」で、阿部演じる人気弁護士・原田幸太郎と、松演じるミステリアスな美術教師・ネルラが電撃結婚したところから始まる。板垣はネルラの弟、レオを演じる。公開収録のお悩み相談コーナーで板垣は、阿