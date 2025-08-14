地下鉄の運転見合わせにより大阪・関西万博で多くの帰宅困難者が発生した問題で、大阪メトロは設備トラブルが原因だったとして謝罪しました。８月１３日午後９時半ごろ、大阪メトロ中央線でコスモスクエア駅と大阪港駅の間で設備トラブルが発生し、一時全線で運転を見合わせました。大阪メトロは、夢洲駅に入場規制をかけて夢洲・コスモスクエア駅間で折り返し運転を行いましたが、コスモスクエアから阿波座駅までが午前５時