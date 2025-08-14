【モデルプレス＝2025/08/14】Aぇ! groupの末澤誠也と草間リチャード敬太が、13日放送のグループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。家族について話した。【写真】末澤誠也、“彼氏感”満載の運転姿◆Aぇ! group末澤誠也、父親と2人きりでの食事を回顧父親と2人きりで飲みに行ったというリスナーからのメールを受けて、末澤は「オトンと2人で飯行ったの人生で1回