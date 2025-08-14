日本代表の森保一監督を右腕として支える名波浩コーチが８月13日、囲み取材に対応した。かつて日本代表の10番を背負った名波コーチは、選手として共闘した加茂ジャパン時代に“教育係”として気に掛けてもらうなど、現役時代から森保監督に「可愛がってもらっていた」という。そのいわば兄貴分から、日本代表のコーチ就任のオファーを受けたのは、2022年の12月。松本山雅FCの指揮官を退任した直後だったという。「松本の監督