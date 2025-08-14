韓国発5人組ガールズグループ・ILLIT（アイリット）が、8月10日・11日に神奈川・ぴあアリーナMMで自身初となる日本単独公演「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を開催。ここでは、公演初日の模様をレポートします。当日はあいにくの雨となったが、客席は4階席や立ち見席までびっしりと埋まり、ILLITの登場を心待ちにするGLLIT（グリット／ファンの総称）の高鳴る鼓動が聞こえてきそうなほど熱気に満ちていた。ILLITのロゴがあしら