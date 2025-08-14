サザンオールスターズによるWEB特別企画『TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り（フェス）！！ #四六時中もサザンを聴いて2025』が最終週を迎え、明日8月15日正午にプレイリスト第4弾が公開される。 （関連：ライブ規模ランキングTOP50（2025年上半期）：サザンオールスターズ、SixTONES、米津玄師ら上位に） 同企画では、これまで計9本のオフィシャル