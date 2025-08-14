◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)大谷翔平選手と元チームメートとのじゃれ合いが画面に映され、話題になっています。この日、「1番・投手兼DH」で二刀流で初めて古巣と対戦する大谷選手は、打者として初回にライトへ3塁打と好調な滑り出し。第3打席では四球で出塁するとムーキー・ベッツ選手のタイムリーヒットで2塁へ進塁します。そこにいたのはザカリー・ネト選手。前日は大谷選手をトリプルプ