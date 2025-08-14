「エンゼルス−ドジャース」（１３日、アナハイム）エンゼルスのザック・ネト内野手がドジャース・大谷翔平投手にイタズラを仕掛けるシーンがあった。四回、四球を選んで満塁と好機を拡大した大谷。続くベッツの右前適時打で二塁へ進んだ後、まさかのシーンが起こった。笑みを浮かべて談笑していたが、フリーマンへの投球を見て二塁ベースへ戻ろうとする大谷に対して体を張ってブロック。捕手からボールを要求するシーンもあ