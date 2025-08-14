この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、コニ(@sn15papa)さんの投稿したお写真です。子どものころの思い出として、よく泥団子を作っていたなあという方もいるのではないでしょうか。コニさんは3歳の娘さんが見せてくれた泥団子が、想像の10倍すごかったと写真を投稿。「さては泥団子職人がいるな」とその出来栄えに注目が集まりました。 3歳の娘が持ち帰った泥団子がすごい 子どものころの思