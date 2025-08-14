FNNでは「戦後80年、いま平和ですか」と題し、平和の現在地を探るキャンペーンを展開しています。太平洋戦争末期、幻の戦闘機と言われた「紫電改」。この戦闘機から、平和の大切さを伝えようとする取り組みを取材しました。愛媛・愛南町にある「紫電改展示館」。中央に静かにたたずむのが「紫電改」です。当時の“日本の航空技術の到達点”と言われた最新鋭の戦闘機でした。最大の特徴は「自動空戦フラップ」と呼ばれる装置。旋回