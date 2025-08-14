8月14日の朝早く、熊本県八代市のアパートの1室から火が出て、住人の女性1人が病院に運ばれました。 【写真を見る】熊本県八代市松江本町でアパートの1部屋が焼ける住人の女性1人が軽傷 消防によりますと、14日午前4時45分ごろ、八代市松江本町で「2階から煙が見える」と通行人から119番通報がありました。 警察によりますと、火が出たのは木造2階建てのアパートの1室で、火は約1時間20分後に消し止められ