『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマ「エイリアン：アース」が2025年8月13日より スターで独占配信開始となった。全8話構成で、まずは最初の2話が登場。ゼノモーフもしっかり登場する、映画級スケールの緊迫ドラマが好スタートを切った。 米では批評家スコア90%（レビュー件数42件）でデビューしていたが、その後94%（78件）に上昇。これは、歴代最高スコア『エイリアン2』（1