建設業界が女性にとって働きやすい職場になるよう、熊本市でセミナーが開かれました。 【写真を見る】建設業界で働く女性 半数が「困った経験がある」職場環境を考えるセミナー熊本市 男性の割合が多い建設業界では、少子高齢化や人口減少による人手不足が深刻化していて、女性の力が期待されています。 セミナーでは「建設業界の職場で困った経験がある」と答えた女性が半数いるデータが紹介され