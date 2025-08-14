ナメてたおじさんが最強でした系スカっと爽快ブチギレ復讐ストレス解消痛快アクション映画『Mr.ノーバディ』怒りの続編『Mr.ノーバデイ2』が、2025年10月24日に日本カチ込み公開となることが明らかになった。今度はブチギレ度マシマシ、前作以上の死闘を繰り広げる。予告編もブチ込まれている。 地味で平凡な“何者でもない男”ハッチ・マンセル（ボブ・オデンカーク）は、ロシアン・マフィアとの壮絶な決闘か