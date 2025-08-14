◆米大リーグオリオールズ４Ｘ―３マリナーズ（１３日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）マリナーズが敵地でオリオールズに敗れ、８連勝でストップした。前日にアストロズに並ぶア・リーグ西地区首位に浮上していたが、１日で陥落した。７回にネイラーの適時打で先制したが、その裏に先発ギルバートがマウントキャッスルに同点ソロを被弾するなど１―３と逆転された。９回無死二、三塁