著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。複数の訪問査定を経て、買値マイナス150万円という数字が見えてきたおおえもんさん夫婦。ローンを返し、移住をするのに十分な金額に、売却を決断しました。『新築を2年で売って移住した話』第4話をごらんください。 不動産会社選びの重要なポイントのひとつは、信頼できるか