◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦横浜―綾羽（１４日・甲子園）第３試合のスタメンオーダーが発表された。横浜の先発投手は背番号６の２年生・池田聖摩と発表された。両校のオーダーは下記の通り。【先攻・横浜】（二）奥村凌大（三）為永皓（中）阿部葉太（左）奥村頼人（一）小野舜友（投）池田聖摩（右）川上慧（捕）駒橋優樹（遊）阿部駿大【後攻・綾羽】（中）北川陽聖（左）磯谷哉斗（三）川端一透