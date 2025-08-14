13日夜遅く、JR浜松駅近くで車同士が衝突する事故があり、1台の車から火が上がり全焼しました。（爆発音）「バーン」（記者）「いま大きな爆発音が聞こえました」（現場の人）「離れろ！離れろ！」真っ赤に燃え上がる1台の車。警察や消防によりますと、13日午後11時ごろ、浜松市中央区鍛冶町で、通行人から「車同士の交通事故で車のエンジンから火が出てる」と消防に通報がありました。火は車1台を全焼させ、およそ30