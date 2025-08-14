賃金向上担当を兼務する赤沢経済再生担当大臣が最低賃金の引き上げについて、福岡県の服部知事と意見交換しました。服部知事は、中小企業への支援を要望しました。14日午前、福岡県庁を訪れた赤沢大臣は、服部知事に対し「福岡県が最低賃金引き上げのけん引役になってほしい」と述べました。最低賃金の引き上げ額について、厚生労働省の審議会の小委員会は、8月、全国平均で63円とする目安を示しました。意見交換の中で赤沢大臣は