山形県遊佐町の鳥海山の山頂付近で14日朝、男性が倒れているのが見つかりました。男性は県の消防防災ヘリで救助されましたが、心肺停止の状態だということです。警察と消防によりますと、14日午前8時40分ごろ、遊佐町の鳥海山の山頂付近を登山中の男性から「男性が倒れていて呼吸をしていない」と119番通報がありました。倒れていたのは1人で登山をしていた60代から70代ぐらいの男性とみられ、午前10時半前に県の消防防災ヘリ「も