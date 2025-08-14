13日、大分県沖でヨットに乗っていた男性1人が死亡した船舶の衝突事故で、大分海上保安部は焼津市に住む砂利運搬船の船長を逮捕しました。業務上過失往来危険と業務上過失致死の疑いで逮捕されたのは砂利運搬船「第三十八さだ丸」の船長で、焼津市に住む男（28）です。この事故は、13日朝、大分県津久見市の保戸島から北東およそ2キロの海上で起き、ヨットに乗っていた大分市在住の男性医師（70）が死亡したものです。大分海上保安