巨人は14日、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催する16日の阪神戦（東京ドーム、午後2時開始）のセレモニアルピッチを球団OBの松井秀喜氏（51）が務めると発表した。午後1時半頃から場内を暗転して追悼セレモニーを実施。5回裏終了後にはスタンドでタオルを掲げて人文字アートを描く「アランチョ・ネロ」を実施する。来場者全員にオレンジと黒いずれかのオリジナルタオルをプレゼントする。試合終了後は、グラウン