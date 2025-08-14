「散歩に行こう」とアプリで誘い出し、スポーツ施設の敷地内で20代の女性に性的暴行を加えたとして無職の男が逮捕されました。【写真を見る】「飛田給駅で待ち合わせして散歩に」女性（20代）をアプリで誘い出し性的暴行か無職の男（36）逮捕先月以降同様の被害相談6件警視庁逮捕されたのは、無職の阿川巧容疑者（36）で、先月10日未明、東京・調布市にあるスポーツ施設の敷地内で、女性（20代）の服を脱がし性的暴行を加え