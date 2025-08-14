【ワシントン＝淵上隆悠、ベルリン＝工藤彩香】米国のトランプ大統領は１３日、ウクライナ情勢を巡り、１５日に米アラスカ州で行うロシアのプーチン大統領との会談で戦闘終結に向けた意思を確認できなければ「深刻な結果を招く」と述べ、露側が停戦を拒否しないようけん制した。ワシントンで記者団に語った。具体的な対応には踏み込まなかったが、露産エネルギーを取引する第三国に「２次関税」を課すことなどを想定していると