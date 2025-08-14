3月31日に解散したKAT-TUNの元メンバー、中丸雄一（41）の妻で、元・日本テレビアナウンサーの笹崎里菜（33）が、鎌倉での食べ歩きを楽しむ様子を公開している。【映像】笹崎里菜のセーラー服姿や鎌倉散策を楽しむ様子2023年末の日本テレビ退社後は、フリーで活動している笹崎。Instagramには、バラエティー番組に出演した際のセーラー服姿や、タンクトップコーデでピースをする写真などのオフショットを投稿してきた。鎌倉散