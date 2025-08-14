13日夜から、大阪・関西万博の会場につながる唯一の鉄道路線が長時間運転を見合わせた影響で、多くの来場者が帰宅困難となりました。14日も開場時間が遅れるなどの影響が出ています。中継です。万博会場につながる大阪メトロ中央線は送電線の不具合により、13日午後9時半ごろから、一時全線で運転を見合わせました。万博が開催されている夢洲は大阪湾に浮かぶ人工島で、中央線は会場につながる唯一の鉄道路線です。13日の一般の来