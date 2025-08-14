アメリカは中国に対する高性能半導体の輸出を制限しています。新たに、アメリカの規制当局が国外に出荷される高性能半導体に対して位置情報追跡装置を秘密裏に取り付けていたことがロイターによって報じられました。Exclusive: US embeds trackers in AI chip shipments to catch diversions to China, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/world/china/us-embeds-trackers-ai-chip-shipments-catch-diversions-china-so