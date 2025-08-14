きょう午前11時44分、鶴岡市消防に「モバイルバッテリーから火が出た」などと通報がありました。 通報したのは鶴岡市本町2丁目の一般住宅に住む人で、現在は火は出ていないということですが、この出来事で畳などが焦げたということです。ケガ人の有無などはわかっていません。