女優の筧美和子（31）が13日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に3週ぶりに出演。休養中の体調などを報告した。体調不良のため前週、前々週の放送分を休演していた筧。開口一番「どうも、おかげさまで元気になって、そうめんを食べまくっています」とあいさつした。ケンドーコバヤシから「筧ちゃんが復帰していただいてね〜、良かったですほんとに」と歓迎され、「ありがとうございます。初めてでした…もう声が