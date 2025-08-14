Amazonは記事作成時点で1000以上の都市で食料品の当日配達サービスを提供しています。これを2025年末までに2300以上の都市に拡大する予定であると、Amazonが発表しました。Order groceries using Prime and now get Same-Day Delivery in over 1,000 U.S. citieshttps://www.aboutamazon.com/news/retail/grocery-delivery-amazon-same-day-storeAmazon to Offer Same-Day Grocery Deliveries in 2,300 Cities - Bloomberghttps://