「友人がヒグマに襲われた」と通報、襲われた男性は安否不明 羅臼岳
2025年8月14日 12時9分

北海道の羅臼岳で14日、「友人がヒグマに襲われた」と警察に通報があった
登山客の男性が通報者と2人でいたところ、クマに襲われたという
襲われた男性の安否は分かっていない