雨風太陽 [東証Ｇ] が8月14日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の経常損益(非連結)は4500万円の赤字(前年同期は1億5900万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常損益は7100万円の黒字(前年同期は100万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の経常損益は2800万円の赤字(前年同