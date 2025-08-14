◎全国の天気西日本と東海、北陸は晴れますが、午後は所々で雷雨となりそうです。川に行かれる方は、上流の天気にも気を配ってください。関東は晴れたり曇ったりでしょう。北日本は雲が広がりやすく、札幌は夜遅くから雨が降り出しそうです。◎予想最高気温前日よりやや高い所が多く、東海から九州は広く35℃以上の猛暑日となりそうです。大阪は37℃。名古屋は35℃で5日ぶりの猛暑日となる見込みです。熊本は36℃、金沢34℃と大雨