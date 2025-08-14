記録的な暑さを追い風に、7月のビールの販売数量が4カ月ぶりに伸びました。大手4社のビールの7月の販売数量は、2024年の同じ月と比べて1％増え、4カ月ぶりのプラスになりました。各社が4月に行った値上げが買い控えにつながりマイナスが続いていましたが、記録的な暑さが消費を押し上げました。一方、発泡酒などを含むビール類全体では2％の減少となっていて、猛暑で伸びた需要を今後も維持できるかが焦点となります。