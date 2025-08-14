実業家・前澤友作氏が１３日、ＳＮＳを更新。プライベートで所有するヨットの外装が完成し、ドイツまでプライベートジェット（ＰＣ）で飛び、お披露目に立ち会ってきたことを報告した。豪華ＰＪでハンブルク空港に降り立ち、そこでヘリコプターに乗り換え、向かった先はルーセン造船所。１年半前の２３年３月の進水式の時点では、１１４メートルの巨大ヨットであることが判明していたが、外観は宇宙船のようだった。しかし、