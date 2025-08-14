万博の帰宅困難者3万人が一時滞留13日、大阪メトロの運転見合わせで、大阪・関西万博からの帰宅困難者が相次ぎ、会場周辺には一時、3万人ほどが滞留したとみられることが分かった。混乱は翌朝まで続き、大阪・関西万博の会場は14日、通常より30分遅い午前9時半にオープンした。来場者：3時間くらい、もうすでに並んでます。なかなか大変やなと。唯一の鉄道ルートで運転見合わせ13日午後9時半ごろ、会場に向かう唯一の鉄道ルートの