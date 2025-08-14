■これまでのあらすじ幼なじみに利用され、何度も傷ついてきたののかは大学に入り、新しい友だちができた。しかし友だちとの距離が縮まりそうになると、以前のトラウマがよみがえり上手く付き合うことができず。初めての彼氏にも「思いやりや愛情を感じない」と言われるのだった。その後、ののかはお店でカードゲーム中の小学生男子を見かける。ひとりがレアカードを出すと、別の子がそれを交換するよう要求するので、ののかは黙っ