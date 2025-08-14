ソフィアホールディングス [東証Ｓ] が8月14日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比87.8％減の900万円に大きく落ち込み、通期計画の9300万円に対する進捗率は9.7％にとどまり、さらに前年同期の77.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.6％→1.3％に急低下した。 株探ニュース