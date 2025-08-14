14日の新潟県内は高気圧に覆われ晴れや曇りとなっています。気温が上がり午前中から多くの地点で真夏日となっています。高気圧に覆われ、晴れ間が見えている県内。午前11時までの最高気温は、上越市高田で31.1℃、糸魚川市で31.0℃などと、すでに多くの地点で30℃以上の真夏日となっています。新潟市中央区では街を歩く帰省客などの姿が見られました。【帰省客は】「東京の蒸し暑い40℃に比べたら天国」「おにぎり食べるのを楽しみ