先週からの大雨により河川の氾濫が相次いだことを受け、石川県の馳知事は、堆積土砂の除去を、県内全域で進める考えを示しました。 今月6日から降り続いた大雨で、石川県内では最大11河川が氾濫し、各地で浸水被害が発生しました。 13日に開かれた石川県の会議で馳知事は、これまで堆積土砂の除去によって、洪水被害を抑制できた側面があると説明。今回、石川県内全域を対象に、堆積土砂の除去を進める考えを示しました。