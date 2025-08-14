卓球・ＷＴＴヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）が１４日に開幕する。１１日に閉幕したＷＴＴチャンピオンズ横浜では張本智和（トヨタ自動車）が優勝。ＷＴＴで最上位カテゴリー「グランドスマッシュ」でも、日本代表の活躍に期待がかかる。本大会では男女シングルスのほか、男女ダブルス、混合ダブルスの計５種目を実施。男子シングルスは張本智、全日本選手権覇者の松島輝空（木下グループ）、戸上隼輔（井村屋グループ）