Image: Mijansk786 / Shutterstock.com 楽しみだけど楽しみじゃない？今Meta（メタ）は、スマートグラスに全力投球中です。一説にはVRヘッドセットより力を入れる方針へと舵を切っているらしい…。その流れで、来月の開発者向けカンファレンスの「Meta Connect」にて、どうやら大発表が予定されているみたいです。ついにディスプレイ搭載のスマートグラス？年1回開催されるMeta Connectでは