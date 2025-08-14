俳優の新田真剣佑が、14日までに自身のインスタグラムを更新。當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜後10：00）の第7話に出演することを報告し、上白石萌音との2ショットを公開した。【写真あり】新田真剣佑が『ちはやふる』に帰還！上白石萌音の2ショットに反響原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちは