声優アーティストの諏訪ななかと大西亜玖璃による『諏訪ななか＆大西亜玖璃コラボライブ〜Columbia Cawaii Collaboration Chapter2〜』が、2025年8月9日に神奈川県・横浜ランドマークホールにて開催された。昼・夜、2公演行われたうち、昼公演の公式レポートが到着した。【写真】衣装が可愛い！ライブで踊る諏訪ななか＆大西亜玖璃2024年3月に開催されたコラボライブ『Columbia Cawaii Collaboration!!』で「またいつかできた